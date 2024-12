Il Gino Lisa vola alto: superata la soglia “psicologica” dei 100.000 passeggeri in soli due anni

Un traguardo storico per l’aeroporto foggiano: in soli due anni dalla riapertura, il Gino Lisa ha superato la quota “psicologica” dei 100.000 passeggeri (sono stati infatti 101.854 i passeggeri commerciali che hanno volato dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2024). Un risultato straordinario che dimostra la vitalità di questo scalo e la sua importanza strategica per lo sviluppo del territorio.

Sono stati pubblicati venerdi 29 novembre da Assaeroporti i dati ufficiali di chiusura di ottobre 2024, ovvero del 24º mese completo di esercizio dell’Aeroporto di Foggia, che si chiude con un totale di 5.600 passeggeri commerciali e che conferma un load factor complessivo su tutti i voli in linea con l’andamento del periodo e la fisiologia del mese: un ottimo 50.12%.

Un dato straordinario perché nei primi 10 mesi del 2024 si sono già raggiunti 47.571 passeggeri commerciali, un valore che pareggia con due mesi di anticipo il totale realizzato nel 2023 solo a dicembre. Inoltre, anche se i dati di novembre 2024 non sono ancora stati resi noti, l’evidente andamento in crescita di quest’anno, ci fa stimare un totale di circa 6.000 passeggeri per l’undicesimo mese ed una chiusura del 2024 che sarà vicina ai 60.000 passeggeri (il 2024 potrebbe chiudersi con circa un +26% stimato rispetto al 2023).

Sergio Venturino, il Presidente di Mondo Gino Lisa ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, frutto di un ottimo lavoro svolto con tutti gli attori coinvolti e con i quali abbiamo avuto il piacere di collaborare. Questo successo dimostra una sfida vinta, dimostrare che l’aeroporto di Foggia ha un futuro brillante davanti a sé e siamo pronti a continuare con nuove sfide”.

Guardando al futuro, Mondo Gino Lisa è impegnata a consolidare i risultati raggiunti e a promuovere ulteriormente lo sviluppo dello scalo foggiano.

Ringraziamo tutti i passeggeri che hanno scelto di volare dal Gino Lisa, la Compagnia aerea, la Società di gestione, la Regione Puglia, le altre Istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante successo.