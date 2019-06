Centro Velico Gargano di Manfredonia: mare, vela e remi

Il Centro Velico Gargano è la prima realtà sportiva velica di Manfredonia, nasce nel 1972 come approdo barche, ma ben presto i soci vollero affiancare la passione del mare a quella sportiva, organizzando corsi e regate nello specchio di acqua antistante il Golfo di Manfredonia. Negli ultimi anni la professionalità, la splendida accoglienza della sede del circolo, posizionato nel Molo di Ponente, la serietà dei soci, gli ha permesso di ottenere riconoscimenti in tutti gli ambienti, balzando ai primi posti dei circolo sportivi. Una svolta sportiva importante, voluta fortemente dal presidente dott. Luciano Buono, dal suo direttivo e da tutti i soci. Un gruppo coeso e interessato all’attività sportiva. Attività che si arricchisce con il canottaggio grazie alla collaborazione con l’ASD Canottaggio Delfino Manfredonia, che ha iniziato a collaborare con diversi istituti scolastici del territorio. Il 2018 è stato ricco di attività e soddisfazioni per lo staff sportivo, organizzando la 1° Edizione della Coppa Campioni, la Zonale Optimist, il Trofeo Nazionale Kinder AICO per la prima volta in Puglia. Nell’ultimo Gran Galà della Vela 2019, svoltosi a Bari, ilCVG è stato premiato per il suo impegno organizzativo e divulgativo nelle attività veliche. Negli ultimi anni l’attività velica si è incrementata notevolmente, soprattutto nelle categorie Optimist e 420, dovuta alla forte richiesta degli appassionati del settore, tanto da costringere lo staff sportivo all’acquisto di nuove attrezzature e anticipare l’inizio dei corsi. Grazie all’abnegazione e professionalità del team sportivo il CVG ha ottenuto l’approvazione del progetto sportivo “…Il Mare una Risorsa Sportiva”, dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport. Il progetto permetterà la divulgazione delle attività sportive legate alla vela ed al canottaggio e grazie ai protocolli d’intesa stretti con importanti realtà sociali del territorio, compreso istituti scolastici, un numero importante di persone potranno avvicinarsi a questa splendida realtà. Un’importante realtà che concretizza i suoi scopi sociali e sportivi incontrando il territorio, affermandosi come un serio e affidabile organizzatore di eventi sportivi a tutti i livelli. Numerose le gare affidate alla sua organizzazione nell’anno sportivo 2019, come la Zonale Optimist 6° tappa – 2° selezione zonale, che si svolgerà il 29 e 30 giugno 2019 e che vedrà cadetti e juniores pugliesi regatare per due giorni nello specchio antistante il golfo di Manfredonia. Il Centro Velico Gargano è un luogo di condivisione e avvicinamento al mare e partecipa, inoltre, concretamente alle attività del circolo cittadino di Legambiente, che proprio presso la storica realtà velica ha sede. Non solo sport ma una offerta completa, e chi volesse osservare e cimentarsi in queste attività, non deve fare altro che passare dalla sede sul molo di ponente -porto vecchio-, troverà uno staff di amici con la stessa passione, il mare e la vela.

Antonio Marinaro