PSR Puglia 2014/2020 – Misura 3.2 “Creazione start-up extra-agricole”

Il GAL Gargano è in procinto di pubblicare il bando per il sostegno alla creazione di Start-up extra-agricole – Intervento 3.2 del Piano di Azione Locale – Misura 19.2 PSR Puglia 2014/2020.

Gli incentivi riguardano attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali.

I beneficiari del bando sono agricoltori e coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole e microimprese e piccole imprese che avviano o ampliano attività extra agricole. Potranno essere finanziate iniziative finalizzate alla creazione o sviluppo di imprese nei settori di prodotti artigianali e industriali, servizi innovativi inerenti l’IT a supporto delle aziende e delle popolazioni del territorio, attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti culturali e naturali, oltre alle attività volte a valorizzare produzioni artigianali caratteristiche dell’area Garganica. L’investimento massimo ammissibile è di euro 70.000, con un contributo pubblico a fondo perduto massimo di euro 35.000.

Sono previsti numerosi incontri di presentazione del bando in tutti i comuni dell’area GAL, allo scopo di incontrare i beneficiari dell’intervento e fornire tutta l’assistenza tecnica e amministrativa per la partecipazione al bando. Ciascun incontro sarà utile per acquisire informazioni sulle modalità di partecipazione, le ammissibilità delle spese e le tempistiche delle procedure.

Gli incontri di animazione, si svolgeranno il:

07 ottobre 2019 alle ore 18:30 a Vico del Gargano – Sala Consiliare; Piazza San Domenico n°1

08 ottobre 2019 alle ore 18:30 a San Nicandro Garganico – Sala Consiliare; Corso Garibaldi n° 54

09 ottobre 2019 alle ore 18:30 a Carpino – Centro Culturale Andrea Sacco; Via Roma n° 6

10 ottobre 2019 alle ore 18:30 a San Giovanni Rotondo – Coworking Artefacendo; Via S. Francesco n° 19

14 ottobre 2019 alle ore 18:30 a Ischitella – Sala Consiliare; via VIII settembre n°18

15 ottobre alle ore 18:30 a San Marco in Lamis – Laboratori Urbani Artefacendo; via Dante Alighieri.

