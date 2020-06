Covid, da oggi in Puglia c’è «Immuni»: per sperimentarla servono 100mila persone

La app sarà scaricabile in giornata. Il sistema di ‘contact-tracing’ per ricostruire i contatti delle persone contagiate verrà testato anche in Abruzzo e in Liguria

La app sarà scaricabile in giornata, gratuitamente, attraverso gli store digitali di Apple e Google. Ma la sperimentazione inizierà, materialmente, mercoledì. La Puglia è una delle tre regioni che proverà Immuni, la app per il «contact tracing» che dovrebbe aiutare l’Italia a gestire l’eventuale ritorno della pandemia: ed è per questo che stamattina il dipartimento Salute guidato da Vito Montanaro riunirà le Asl. Perché spetta a loro – in base a quanto stabilito dal ministero della Salute – portare avanti le attività di sorveglianza epidemiologica attraverso l’utilizzo della app.