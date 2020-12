Repubblica: “Foggia, Bat e Murgia verso il ritorno della zona arancione, dal ministro Speranza parere positivo al piano di Emiliano”

Il governatore della Puglia Emiliano sta mettendo a punto alcune misure più restrittive in alcune aree rispetto a quanto previsto dalla fascia in cui si trova la Puglia. Secondo quanto si apprende il ministro della Salute Roberto Speranza “ha espresso al presidente Emiliano la sua opinione favorevole su gli ulteriori interventi restrittivi che sta predisponendo rispetto ad alcune aree della Puglia”.

“Abbiamo raccolto le istanze dei sindaci del Foggiano, della Bat e della Murgia, le abbiamo confrontate con i dati oggettivi e si è trovato un accordo su quali debbano essere le aree per le quali abbiamo chiesto al Ministero di ripristinare restrizioni stile zona Arancione. Aspettiamo solo l’ok del ministro e in giornata avremo la risposta” conferma Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, in una intervista a Radionorba. L’assessore ribadisce la volontà già espressa dal governatore Michele Emiliano di riportare in zona arancione le province in cui la pandemia continua a creare più problemi in Puglia.