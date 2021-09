Nuova sede per l’ufficio locale marittimo di Lesina

Con la firma della delibera del Commissario e del sub commissario Prefettizio Dott.sse Nicolina MISCIA e Saverina ROMANO del 10 settembre scorso, è stato portato a termine con successo l’iter di assegnazione e consegna all’Ufficio Locale Marittimo di Lesina dei locali situati al 1° Piano del plesso polifunzionale sito in via Massimiliano Biscotti.

Il cambio di sede, reso possibile dalla sensibilità del Prefetto di Foggia Dott. Carmine ESPOSITO e dei suoi rappresentanti, permetterà di far fronte alle esigenze operative e logistiche della locale Autorità Marittima, anche grazie alle dotazioni specialistiche che saranno a breve installate nonché a nuovi e più ampi spazi lavorativi.

In totale, il nuovo Ufficio della Guardia Costiera sarà composto da n°4 locali di lavoro e n°3 locali di vita per garantire la permanenza continua di personale in sede. La cerimonia di inaugurazione è prevista entro la fine di ottobre, con un evento ad accesso ridotto a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria ancora in atto. Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica Contrammiraglio Giuseppe MELI, facendosi anche portavoce della gratitudine nei confronti della Prefettura e dell’Amministrazione Comunale si è detto entusiasta del cambio di sede atteso che lo stesso si pone come un netto miglioramento logistico e operativo, stante la posizione strategica dove la stessa sorge e la possibilità di ospitare al suo interno un’aliquota di militari superiore rispetto al passato e come lo stesso possa rafforzare la presenza delle Istituzioni sul territorio.