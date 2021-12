Concluso il progetto culturale dedicato al M° Peppino Principe

Si è concluso con successo l’ultimo appuntamento del progetto culturale dedicato al M° Peppino Principe, previsto come da programma sabato 11 dicembre, dopo i seminari e la trasmissione su TV nazionale canale Italia 161 che ha fatto registrare uno share di oltre 800.000 telespettatori.

Dopo l’intitolazione dell’Auditorium all’artista a cura dell’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo alla presenza dei familiari e dei tanti ospiti accorsi per l’occasione si è passati in sala per ascoltare le esibizioni, su brani del maestro, sia della fisarmonicista internazionale Silvia Pagni, che ha raccontato inediti dell’artista e le sue tecniche musicali usate ancora oggi negli studi e nelle composizioni per fisarmonica, sia i M° Sergio Monacelli, Maurizio Zampino e il quartetto dei M° Gianpio Notarangelo, Matteo De Padova, Domenico Nenna e Gabriele Lambarella che hanno eseguito brani inediti dello stesso dedicandogli anche un brano che ha raccolto l’apprezzamento dei numerosi ospiti presenti in sala che hanno tributato agli artisti diversi minuti di applausi.

Soddisfatto il Presidente Biagio Ciuffreda che ha ringraziato tutti i partecipanti alle iniziative anticipando che le stesse proseguiranno, nei teatri italiani e nella sua città d’adozione Milano, dove ha ricevuto nel 1964 l’ambitissimo premio “Ambrogino d’oro” per meriti artistici, dopo quello della città di Pavia di “Oscar Mondiale della Fisarmonica” quale massimo riconoscimento internazionale.

Queste iniziative, prosegue il Presidente, saranno trasmesse in TV e radio e si inquadrano in un programma più ampio per portare ancor di più il nome del M° Peppino Principe nel mondo.

L’evento è stato finanziato dalla Regione Puglia- Assessorato Cultura, Tutele e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, nell’ambito del Programma Straordinario in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2020, in partenariato con il Comune di Monte Sant’Angelo e quello di Castelfidardo. Lo stesso vede anche la collaborazione con il Consorzio Proloco Gargano, il Centro Studi Tradizioni Pugliesi – APS, l’Accademia Rurale del Gusto e l’Accademia musicale UMPF.