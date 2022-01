I 100 anni della signora Carmina

Carmina vive a Manfredonia dal 14 dicembre 1946, giorno del matrimonio con suo marito Savino Riontino, dal quale sono nati Raffaele, Antonietta, Alessandra, Tommaso, Gianni e Damiano. Una famiglia tutt’ora molto unita che vede come perno proprio l’amorevole mamma Carmina, la quale non perde neanche un giorno per coccolare figli, nipoti e pronipoti come fatto durante tutta la sua vita per portare avanti una famiglia numerosa superando ogni difficoltà (come il duro e faticoso lavoro notturno del marito Savino alle prese con i forni di un noto pastificio a Foggia).