Cantieri innovativi di antimafia sociale. Riaprono le iscrizioni al terzo anno del progetto “un’impresa per A.M.I.C.A.”

Riaprono le iscrizioni al terzo anno del progetto “un’impresa per A.M.I.C.A.” intervento previsto a seguito dell’ Avviso pubblico della Regione Puglia “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. (A.D. n. 523 del 31/07/2017).

Un percorso cominciato nel 2019 gestito dall’ATS “Daunia è Puglia” formata da ARCI Travel di Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia sede di Foggia, l’associazione Angeli e Coworking Smart Lab di Manfredonia.

Finalità del progetto è la promozione e il radicamento di buone pratiche di cittadinanza attiva e di miglioramento del tessuto urbano, tutto attraverso attività di inclusione sociale e valorizzazione della socializzazione durante il percorso formativo e scolastico dei ragazzi.

La metodologia utilizzata sarà “learning by doing”; gli strumenti prevalenti saranno la formazione mirata, i laboratori esperienziali/cantieri, l’attività di sensibilizzazione, i forum partecipati e gli workshop.

I punti focali dell’anno formativo saranno l’attività di studio condiviso e l’accompagnamento al lavoro finalizzati sviluppare cultura di impresa e a raggiungere un progetto d’impresa.

La partecipazione è consentita ai giovani in età dai 14 ai 18 anni residenti nei Comuni partner di progetto e dell’Ambito Territoriale (Comune di Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta).

La procedura d’iscrizione prevede la compilazione di appositi moduli scaricabili, insieme all’avviso integrale, sia dal sito internet del progetto www.unimpresaperamica.it che dal sito dell’Arci Travel Stornara www.arcitravelstornara.it sezione “Avvisi”.

Il modello d’iscrizione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere firmato in originale, dall’allievo candidato e dal genitore/tutore e consegnato con gli allegati richiesti e documenti di riconoscimento, in una delle seguenti modalità:

– a mano, in una busta avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”, presso la sede Comune di Manfredonia – Servizi Sociali – Via San Lorenzo 47, Manfredonia o presso Coworking Smart Lab alla via Calle del Porto Torre B, Manfredonia;

– per EMAIL a info@unimpresaperamica.it avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”.

Il corso è totalmente gratuito.

Le domande dovranno pervenire entro il 21 giugno 2021 ore 12:00

