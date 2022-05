Don Aniello Manganiello  ospite del Comprensivo “Perotto – Orsini”  il 19 Maggio presso il teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia

Il 19 Maggio alle ore 10.45, presso il teatro comunale “L.Dalla” di Manfredonia, si terrà un incontro formativo intitolato “Il coraggio della legalità”. L’iniziativa, promossa dalla dott.ssa Elisa Catta, Dirigente Scolastico del Comprensivo “Perotto-Orsini” con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei docenti Giuseppe Giancaspro e Barbara Bottalico, è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e rientra tra le proposte didattiche che culmineranno nella “Giornata nazionale della legalità” del 23 Maggio.

Lo scopo dell’evento è quello di promuovere una cultura sociale fondata sul rispetto delle regole e che esalti i valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza.

Alla manifestazione interverranno:

– ing. Giovanni Rotice, Sindaco di Manfredonia;

– avv. Giandiego Gatta, Consigliere Regione Puglia;

– dott. Pietro Paolo Mascione, vicepresidente associazione per la legalità “Ultimi”;

– don Aniello Manganiello, sacerdote anticamorra nel quartiere Scampia di Napoli e fondatore dell’associazione per la legalità “Ultimi” con presidii in numerose regioni; figura autorevole e carismatica, don Aniello è impegnato in prima linea nella lotta alla camorra, con azioni di denuncia e contrasto e favorendo il reinserimento sociale di cha ha avuto problemi con la giustizia.

Si ringrazia la compagnia teatrale “La Bottega degli Apocrifi” per la gentile disponibilità mostrata nell’organizzazione dell’ iniziativa.