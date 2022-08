“Maxiemergenze: Scienza e Realtà”: il 21 e il 22 settembre a Foggia il primo convegno formativo nazionale

Si svolgerà a Foggia il 21 ed il 22 settembre 2022 “Maxiemergenze: Scienza e realtà”, il primo convegno nazionale realizzato in Capitanata di questa portata che si pone l’obiettivo di formare, attraverso metodi e strumenti comuni nella gestione di eventi avversi, tutte le figure professionali che quotidianamente e con abnegazione operano nel sistema emergenziale.

Promotore e Presidente del convegno è il Dott. Stefano Colelli, Direttore della Struttura Complessa Centrale Operativa 118 del “Policlinico Foggia”, che sin dai primissimi giorni del suo insediamento ha deciso di puntare sulla formazione.

L’evento è un modulo formativo di grande rilevanza al fine di fronteggiare sia maxiemergenze legate a fenomeni naturali sempre più frequenti, quali ad esempio pandemie, alluvioni o incendi, sia incidenti ferroviari, stradali o aerei, ma anche maxiemergenze di attualissima portata quali le NBCR, ovvero nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche.

“Il convegno – spiega il Dott. Stefano Colelli – è intitolato alla memoria del compianto e mai dimenticato Dott. Luciano De Mutiis, il primo Direttore di Centrale che partendo dal nulla è riuscito a creare, con l’aiuto di validi collaboratori quali il Dott. Raffaele Castellano e il Dott. Ernesto La Salvia, una struttura organizzativa capace di rispondere alle esigenze del territorio”.

“Occorre essere preparati affinchè l’emergenza vada presa di petto. Mio obiettivo è creare una rete dell’emergenza, cercando di integrare il più possibile il territorio e l’ospedale. Quest’anno abbiamo preparato più di 1.500 figure professionali. Cosa mai fatta in passato in Capitanata”- continua il Dott. Stefano Colelli.

Ed è proprio dal 118 che ogni azione deve essere programmata nel miglior modo possibile in sinergia con il territorio. Il 118, infatti, è la struttura del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica deputata a ricevere l’allarme, a valutare gli avvenimenti in corso, dimensionare l’evento e ad inviare i soccorsi in modo ragionato e modulato, interfacciandosi con mezzi di soccorso, ma anche con le forze dell’ordine. Per questo nella brochure del convegno è rappresentato un abbraccio a forma di cuore che parte proprio dall’icona del 118 ed avvolge ambulanze, mezzi e anche un elicottero.

L’attivazione del piano di maxi-emergenza in un evento catastrofico è basilare in quanto mette a disposizione, in un arco di tempo relativamente breve, mezzi e personale altamente qualificato ed addestrato, finalizzato soprattutto a salvare molte vite umane e a limitare il più possibile i danni. Da qui la necessità di un incontro allargato a tutti i soggetti che lavorano nelle Centrali Operative 118 o in emergenza sanitaria territoriale, la cui preparazione ed aggiornamento risultano indispensabili nell’affrontare situazioni emergenziali di elevata gravità e complessità.

I relatori del convegno sono medici e professionisti impegnati nell’ambito dell’emergenza/urgenza e formatori esperti.

I lavori congressuali inizieranno giovedì 21 settembre alle ore 8.55, presso la sala convegni di Formedil, dopo i saluti delle autorità previsti alle 8.30. Nel corso della giornata, dopo un’apertura dedicata all’opera e alla figura del Dott. Luciano De Mutiis, si tratterà, tra l’altro, del ruolo della Protezione Civile e dei tavoli tecnici con la Prefettura di Foggia, della diagnosi precoce di accidente cerebrovascolare con la nuova metodica “infrascan” e del P.O.C.U.S., ovvero dell’utilizzo avanzato dell’ultrasonografia in emergenza, nonché della modalità d’intervento e dei protocolli H.E.M.S., non dimenticando mai quanto sia preziosa la golden hour per salvare vite umane.

Fiore all’occhiello dell’evento sarà una imponente simulazione di maxiemergenza conseguente ad attacco NBCR che avrà luogo nella mattinata di venerdì 22 settembre presso lo spazio antistante l’elipista del DEU del “Policlinico Foggia”. Con il coinvolgimento di numerosi operatori sanitari, sarà simulato un attacco da agenti chimici e verranno messe in campo le azioni previste: perimetrazione della zona colpita, allertamento del sistema per evento maggiore/calamità con l’intervento delle squadre tecniche speciali dei vigili del Fuoco, il triage, l’assistenza dei feriti, la stabilizzazione e noria di evacuazione.

La complessità delle operazioni di soccorso in “incidenti maggiori”, come si evincerà dalla simulazione, impone un approccio sostanzialmente diverso rispetto a quello impiegato nell’emergenza medica di tutti i giorni: in altre parole non basta moltiplicare le squadre di soccorso per affrontare al meglio uno scenario di maxi-emergenza, ma è necessario che i vari soggetti coinvolti diventino un’unica squadra.

La finalità di questo convegno è nell’occhiello della brochure: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”, dove riprendendo il Canto XXVI dell’Inferno di Dante, si evidenzia come non si debba mai smettere di imparare per affrontare la vita ed i suoi imprevisti in modo sempre efficace ed efficiente.

L’evento formativo della prima giornata in programma è rivolto a 100 partecipanti tra medici chirurghi di tutte le specializzazioni, infermieri e soccorritori e darà la possibilità di conseguire 12 crediti formativi ECM, mentre alla seconda giornata potranno assistere anche i cittadini interessati. Le iscrizioni sono già attive online sul sito dell’Atena Eventi www.atenaeventi.com, che ne cura la segreteria organizzativa e l’ufficio stampa.