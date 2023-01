“Manfredonia e tutta la Capitanata confermano unanimemente il forte e chiaro NO al deposito costiero di Gpl più grande d’Europa dell’azienda Energas”

All’esito dell’incontro odierno, tutti hanno rinnovato il loro impegno a far valere in ogni sede, comprese quelle ministeriali, la volontà già espressa dalla Città e chiedono al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano di confermare le ragioni di opposizione della comunità cittadina all’insediamento e di rappresentarle nella riunione alla quale sarà invitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione sull’argomento.