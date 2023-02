Sold out per “La bottega del caffè” con Michele Placido in scena per la Stagione di Prosa della Città di Manfredonia. Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia

La Stagione Prosa della Città di Manfredonia continua con grandi titoli che fanno registrare il sold out. Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” appuntamento con “La bottega del caffè” – commedia in prosa in tre atti, che appartiene al famoso nucleo delle sedici commedie nuove scritte da Carlo Goldoni nel 1750 – per la regia di Paolo Valerio.

In scena una notevole compagnia d’attori capitanata da Michele Placido, che interpreta l’antieroe Don Marzio, per questa nuova edizione di uno dei più classici testi di Goldoni realizzata da tre grandi realtà produttive italiane come il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Teatro della Toscana e Goldenart Production.

Una commedia che da subito si annuncia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano.

Vi appartengono Eugenio un giovane mercante vittima della dipendenza dal gioco, e la sua giovane sposa che tenta di riportarlo sulla retta via allontanandolo dalla casa da gioco del cinico Pandolfo. Anche il nobile Flaminio sperpera i propri beni, contrastato dalla moglie Placida, mentre la ballerina Lisaura ignara di questo legame, spera di cambiar vita accanto a lui… Quante vanità, speranze, delusioni scorrono dunque davanti agli occhi di Ridolfo, il saggio proprietario della caffetteria e quante vicende arrivano all’orecchio malizioso di Don Marzio, nobile napoletano che sorseggiando il caffè osserva questo piccolo mondo e si diverte a manipolarne i destini.

«Portiamo sulla scena tutta la vitalità e il divertimento della commedia, la comprensione che l’autore mostra per l’uomo – di cui ritrae con sottigliezza le virtù ed i lati oscuri -, il suo amore viscerale per il teatro, per la scrittura, per gli attori, sulle cui potenzialità costruiva personaggi universali», spiega il regista Paolo Valerio che aggiunge: «Sono partito da un’immagine, un’ispirazione sollecitata da un testo di Georges Perec, “La vita: istruzioni per l’uso”. Lo scrittore francese immagina di poter “aprire” la facciata di un palazzo parigino e di osservare e raccontare le vite che scorrono nei diversi appartamenti. Immaginando di traslarla al microcosmo posto al centro de “La bottega del caffè”, quest’immagine diviene prima paesaggio architettonico, poi interiore, poi universale… Lo spunto ha influenzato in particolare il progetto scenografico, la creazione del luogo fisico in cui assieme agli attori mettiamo in scena e raccontiamo “l’irresistibile fascino del pettegolezzo” che anima questo capolavoro di Carlo Goldoni».

Con Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos. Scene Marta Crisolini Malatesta, costumi Stefano Nicolao, luci Gigi Saccomandi, musiche Antonio Di Pofi, movimenti di scena Monica Codena.

Prezzo singoli biglietti: Platea I settore Intero € 15 – Ridotto € 12; Platea II settore Intero € 12 – Ridotto € 10; Galleria € 8.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce, Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

La Stagione di Prosa 2022-2023 è ideata e voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura.