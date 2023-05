Lo Screening per il tumore polmonare è gratuito al “G. Paolo II” di Bari

Dopo i risultati dell’Indagine Epidemiologica Partecipata, Manfredonia Nuova ha subito chiesto, senza esito, che a Manfredonia venisse avviato lo screening per individuare precocemente il tumore al polmone e salvare così vite umane.

Quando dal giornale “la Repubblica” di Bari del 14/10/2022 a firma Cassano abbiamo appreso della lodevole iniziativa di prevenzione sanitaria di screening polmonare gratuiti per l’individuazione di tumori legati all’uso del tabacco, ho subito scritto agli Enti Competenti per chiedere che il progetto RISP, che coinvolge l’Istituto Tumori “G. Paolo II” di Bari, fosse esteso anche alla popolazione di Manfredonia per l’esposizione agli inquinanti dell’ex Enichem e non solo per i fumatori, data l’incidenza sulla mortalità per tumore ai polmoni emersa dalla su citata Indagine Epidemiologica. Per i dati e i documenti inviati ho ricevuto l’aiuto del Dott. Maurizio Portaluri.

Ecco uno stralcio della risposta ricevuta a mezzo PEC :

“Per partecipare allo screening, promosso dall’Istituto Tumori di Milano […]bisogna rispettare i seguenti criteri:

– avere un’età compresa tra i 55 e i 75 anni

– essere un forte fumatore, con un consumo medio di 20 sigarette al giorno per 30 anni,

– oppure essere un ex forte fumatore da massimo 15 anni

– nessuna diagnosi di tumore negli ultimi 5 anni

Le indagini sanitarie condotte sulla popolazione di Manfredonia che ci avete fornito segnalano un

“eccesso di mortalità per tumore al polmone sulla media regionale e provinciale” che allerta la necessità di avviare programmi di screening preventivi.

Invitiamo pertanto la popolazione di Manfredonia, che rientra nei criteri di inclusione sopraelencati, ad aderire al progetto contattando i nostri referenti nelle seguenti modalità:

– Iscrivendosi direttamente collegandosi alla pagina www.programmarisp.it e compilando la scheda con i dati personali selezionando il nostro Istituto.

– Contattando il numero verde: 800.080.775 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 15.

– Inviando una mail a: risp@oncologico.bari.it”.

Ovviamente invitiamo tutti coloro che possono permettersi il viaggio a Bari a prenotarsi senza indugio per accedere al screening e nel contempo chiediamo anche agli ospedali di Foggia, di San G. Rotondo e perché no anche di Manfredonia di aderire al Progetto RISP per rendere più agevole per le nostre comunità lo Screening polmonare.

Salvare vite umane è un dovere per la COMUNITA’ umana. La salute è un diritto garantito dalla nostra Carta Costituzionale. Preservarla è un dovere per le Istituzioni.

Manfredonia, 9 maggio 2023

La Presidente

ASSOCIAZIONE CULTURALE E POLITICA Prof.ssa Iolanda D’Errico

MANFREDONIA NUOVA