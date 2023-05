Zapponeta è Bandiera Blu 2023, il Sindaco Vincenzo Riontino: “La sesta Bandiera Blu consecutiva è frutto di un grande impegno. Che gioia!”

Zapponeta è ufficialmente Bandiera Blu 2023: che gioia!

È una giornata importante per la nostra comunità – commenta il Sindaco Vincenzo Riontino -. Per la sesta volta consecutiva nella storia, siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento di Bandiera Blu anche per l’anno 2023, insieme ad altri 21 Comuni in tutta la Puglia, di cui 4 in provincia di Foggia: Rodi, Peschici, Vieste e Isole Tremiti, a cui va il nostro cordoglio e vicinanza per la scomparsa improvvisa del suo Sindaco, Peppino Calabrese, proprio mentre era a Roma per il riconoscimento.

Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare sodo per dare ancora maggiore visibilità al nostro territorio. Questa è una riaffermazione che ci continua a rendere orgogliosi e colmi di gioia per l’impegno che ogni giorno mettiamo in campo, non senza sacrifici. Un riconoscimento che rappresenta ancor più un valore aggiunto per la nostra comunità. Continuiamo a lavorare per il bene di Zapponeta!”.

Si esprime con orgoglio anche l’assessore con delega al turismo, Nicola De Martino, a Roma per ritirare l’ambito riconoscimento.

“Questo fondamentale riconoscimento – non solo rende onore alla bellezza del nostro mare e del nostro territorio, ma anche e soprattutto a quello che stiamo facendo in tema di politiche ambientali e in tema di turismo. Personalmente è stato un motivo di grande orgoglio essere presente a Roma per la cerimonia della Bandiera Blu 2023, insieme al collega amministratore ed assessore Matteo Capocchiano”.