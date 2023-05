Verona è servita. Partito il primo volo tra il nord della Puglia ed il Veneto

Per la prima volta nella storia del “Gino Lisa”, da ieri 22 maggio 2023 e d’ora in avanti per due volte a settimana, il nord della Puglia ed il suo circondario, che sprofonda nelle regioni limitrofe di Basilicata, Molise e Campania, potrà godere di un collegamento aereo con Verona e tutto il Nord Ovest d’Italia grazie all’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Un’importante novità che riguarda il portafoglio di destinazioni raggiunte dallo scalo foggiano.

Un clima di euforia e di gioia ha avvolto l’aeroporto di Foggia nelle ore precedenti al decollo verso Verona.