La Vitulano DrugStore calcio a 5, prima sconfitta esterna, primato confermato

La Vitulano DrugStore c5 ha dovuto registrare la prima sconfitta esterna, seconda stagionale dopo la casalinga contro la Roma c5. Questa volta ad imporsi sulla compagine sipontina è stato l’Itria Football Club che proprio contro la squadra di mister David Ceppi ha trovato una delle sue giornate migliori, spinta anche dal laterale brasiliano, Daniel Araujo, rientrato dal Città di Anzio nei giorni precedenti al match. Sull’esito della gara pesa come un macigno l’indisponibilità per tutta la seconda frazione della gara di Davide Moura, uomo-squadra della Vitulano DrugStore c5, riferimento indispensabile sul parquet per tutti i quintetti. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, 2-3, i sipontini hanno subito la verve dei locali che si sono portati sul 5-3. Una rasoiata di Michele Murgo e una conclusione di Diohan Barbieri sembravano aver rimesso in corsa i manfredoniani. Nel finale l’Itria ha trovato il vantaggio che ha bissato quando mister David Ceppi ha deciso di giocarsi il “Power Play”. Alla fine è stato 7-5 anche se il risultato non è stato omologato per un reclamo sporto dai sipontini per la posizione di uno dei calcettisti schierati dai tarantini. Al di là dell’esito del giudizio, la Vitulano DrugStore c5 ha comunque mantenuto la testa della classifica raggiunta dal Benevento che l’ha appaiata a ventidue punti. Mancano solo due gare dal “giro di boa”: dopo la casalinga, di sabato prossimo, alle 16.00, contro Cus Molise, fanalino di coda, rinforzatosi nell’ultimo mese, Vitulano DrugStore c5 si recherà a Benevento in un match che probabilmente decreterà il “Campione d’inverno”. La società ricorda che per l’accesso al PalaScaloria, i biglietti saranno acquistabili solo ed esclusivamente presso il Bar Fiore dei Fratelli Bisceglia, fino alle 15:30 di sabato.

di Antonio Baldassarre