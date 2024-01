Agricoltura-agenda 2024: da dove riparte la Puglia del comparto primario

Conferenza stampa sui dati del 2023 e l’analisi di priorità e prospettive per l’anno appena iniziato

Incontro con i giornalisti lunedì 8 gennaio 2024, ore 10.30, Hotel Parco dei Principi – Bari

I dati del 2023, la situazione pugliese e le specificità dei territori, l’analisi di priorità e prospettive per l’anno appena iniziato: lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 10.30, all’Hotel Parco dei Principi di Bari, CIA Agricoltori Italiani di Puglia incontrerà i giornalisti per illustrare il bilancio 2023 dell’agricoltura pugliese e per delineare l’Agenda 2024 del comparto primario regionale. All’incontro con i giornalisti, saranno presenti Gennaro Sicolo, presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani; il vicepresidente vicario Giannicola D’Amico; il direttore regionale Danilo Lolatte; i direttori e i presidenti provinciali dell’organizzazione. Sarà una gradita occasione per lo scambio di auguri con giornalisti e operatori dell’informazione.