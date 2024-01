Vitulano Drugstore Manfredonia torna in vetta, battuta la Lazio

Sabato 13 gennaio, al PalaScaloria di Manfredonia, si è giocata una delle partite più interessanti di tutta la Serie A2 Élite. Nella gara valevole per la quindicesima giornata del Girone B, sfida tra seconda e terza della classe: Vitulano Drugstore Manfredonia e Lazio C5. Una chance ghiotta per approfittare della battuta d’arresto della capolista GG TeamWear Benevento in casa della Polisportiva Futura per entrambe. A prendersi i tre punti nello scontro diretto sono i sipontini, artefici di una grande prestazione ed emergendo positivamente in una partita maschia e vivace, sorretti anche dal pubblico delle grandi occasioni. Ora il Vitulano Drugstore Manfredonia può prepararsi tanto alla prossima giornata di campionato a Melilli, sabato 20 alle 16:00, quanto allo scontro di Coppa Italia, martedì 23 alle 17:00 sempre al PalaScaloria proprio contro la Polisportiva Futura, sapendo di essere nuovamente la capolista.

CRONACA

Il primo gol di giornata è di Wilmer Cabarcas Ronaldo che, dopo aver vinto uno dei tanti duelli fisici con Federico Scalambretti, supera Antti Koivumäki con un delizioso pallonetto. Questa gemma del nazionale venezuelano sarà l’unica rete del primo tempo che è stato comunque altamente spettacolare.

Nella ripresa i sipontini sciupano meno: Samuele Glielmi non veste solo i panni del muro ma anche quelli dell’assistman, servendo un cioccolatino con un lancio lungo a Diohan Barbieri che trova il raddoppio. La terza rete, che indirizza la gara definitivamente, è una saetta su punizione del capitano di giornata Dariush Djelveh, caricatosi di responsabilità in virtù dell’infortunio di Davide Moura e della squalifica di Michele Murgo. La squadra di mister Alessio Medici prova con il portiere di movimento a cambiare le sorti della gara e due gol rendono minima la distanza, prima Riccardo Pezzin poi Tiziano Chilelli. A chiudere la sfida, dopo aver difeso al meglio per tutta la gara e sfiorato il gol numerose volte, è Francisco Taliercio. Il gruppo guidato da David Ceppi torna a vincere e lo fa in grande stile.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Ronaldo, Manzella, Taliercio, Zullo, Barbieri, Zoppo, Djelveh (c), Nenna, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Lazio: Anzini, Pilloni, Filipponi, Medici M., Gedson, Chilelli, Giulii, Koivumäki, Scalambretti, Zandri, Pezzin, Lupi (c). All. Medici A.

TABELLINO

3’07″pt Ronaldo, 3’41″st Barbieri, 10’02″st Djelveh, 15’03″st Pezzin, 17’48″st Chilelli, 18’47″st Taliercio.

AMMONITI

Ronaldo, Medici, Gedson, Djelveh, Barbieri.

Per classifica e risultati: divisionecalcioa5.it/competizioni

Sito ufficiale Vitulano Drugstore Manfredonia: manfredoniac5.it

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia