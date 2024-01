Webbin Angel Manfredonia, settima vittoria consecutiva e secondo posto in classifica

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di divisione regionale uno, la Webbin Manfredonia espugna il Palamarchiselli di Barletta ottenendo così la settima vittoria consecutiva che sancisce l’aggancio al secondo posto in classifica.

Barletta in campo con Ceballos, Di Biasio, Sedena, Ghiggi e Karac.

Risponde coach Carbone per i sipontini con Manfredi in cabina di regia, Virgilio e Carmone esterni, Grasso e Totaro Antonio sotto canestro.

Partenza spumeggiante per l’Angel che, con una difesa aggressiva e un attacco letale, chiude il prima quarto con un parziale di 15 a 32.

Stesso copione nel secondo parziale dove in gap resta pressoché immutato grazie al duo Carmone-Totaro A. (a fine gara saranno 25 punti e 8 palle recuperate per il primo, 28 punti con 14 rimbalzi per il secondo)

Il terzo quarto è quello dell’allungo decisivo della Webbin che si porta ad un massimo vantaggio di 29 punti e dove emerge il baby Ciociola F, ancora una volta glaciale dalla lunetta.

Gli ultimi dieci minuti scivolano via senza difficoltà e con alcune azioni spettacolari degne di nota come il passaggio no-look di Mafrolla per il canestro di Totaro N.

Nel prossimo turno di campionato, Vuovolo e compagni ospiteranno la capolista Fortitudo Trani. Appuntamento da non perdere al Paladante di Manfredonia sabato 20 gennaio alle 18:30.

Classifica

Fortitudo Trani 22, Webbin Manfredonia e Cus Bari 18, Cus Foggia 16, Nuova Cestistica Barletta, Junior Molfetta e Angiulli Bari 12, Sporting Bitonto 8, Fiore di Puglia Ruvo e Olympia Rutigliano 6, Murgia Santeramo 0.

Parziali: 15-32, 21-19, 12-26, 13-12

TABELLINI

NUOVA CESTISTICA BARLETTA

Ceballos 6, Di Biasio, Sedena 12, Ghiggi 19, Karac 4, Degni 5, Dimastrochicco, De Fazio 5, Pellizzieri, Del Vecchio, Rutigliano 10, Cilli. All.re Curci

WEBBIN MANFREDONIA

Virgilio 7, Grasso 2, Totaro A. 28, Manfredi 8, Carmone 25, Vuovolo 5, Cavicchia 2, Ciociola A, Ciociola F. 9, Mafrolla 1, Totaro N. 2. All.re Carbone