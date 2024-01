ll Mattinatale 2023: successo Sorprendente per la Seconda Edizione

La comunità di Mattinata ha brillato anche quest’anno sotto le luci delle festività natalizie con la riuscitissima seconda edizione de “Il Mattinatale”: il ricco cartellone degli eventi natalizi del comune garganico.

Organizzata con il sostegno determinante dell’Amministrazione Comunale, la kermesse si è affermata come un punto di riferimento nell’ambito delle iniziative turistiche in Puglia, contribuendo in modo significativo all’obiettivo di extragionalizzazione sul quale si sta lavorando e investendo da tempo a Mattinata.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio molte sono state le iniziative promosse, dai 5 week end con il presepe vivente alla tradizionale accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, alle animazioni in centro con le street band e mascotte in strada per diffondere il calore e la dolcezza infinita de “il Mattinatale”.

“Il Mattinatale in Tavola” è stata la riconferma del successo del percorso enogastronomico, questa volta a cura dell’Associazione Confcommercio Foggia sez. di Mattinata, abbinato al presepe vivente del 27 dicembre 2023. Riconfermata anche la Tombolata di Passeggio a cura di Radio Manfredonia Centro.

Ma a farla da padrona, la rievocazione, in due tipologie differenti ed inedite, del Presepe Vivente: la prima grazie ai giovani interpreti della Casa dell’Arte di Mattinata che hanno messo in scena il musical “Un vagito nella Notte”, del noto regista Carlo Tedeschi e il secondo a cura dell’associazione Mattinata a Cavallo, che ha pervaso di visitatori il quartiere Junno, divenendo occasione non solo per ricordare la nascita di Gesù, ma anche per riscoprire le peculiarità dei nostri borghi, richiamo per moltissimi turisti e cittadine limitrofe.

Novità di quest’anno la collaborazione con l’Associazione Amici del Presepio, che ha contribuito alla realizzazione di laboratori presepiali, e la realizzazione del contest artistico – Realizza il tuo presepe, cha ha suscitato un grande entusiasmo dei partecipanti.

“Il Mattinatale è una vera conquista per la nostra comunità. Oltre a celebrare le festività, ci consolida come una destinazione turistica attraente, dimostrando che Mattinata ha tanto da offrire tutto l’anno – ha dichiarato il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, mentre l’Assessore all’Industria Turistica, Paolo Valente ha aggiunto: “Quest’anno, abbiamo centrato l’attenzione sul tema del presepe, con iniziative che hanno coinvolto cittadini e turisti in un mese di eventi di grande impatto. Anche la Regione Puglia, attraverso We Are in Puglia ha scelto di credere nella nostra programmazione raccontando dai propri canali social il nostro presepe vivente”.

La comunicazione social, promossa dall’Amministrazione Comunale e guidata dall’agenzia che ha coordinato gli eventi e il marketing – Comunica Creative Company, è stata un fattore chiave nel raggiungere un vasto pubblico. I canali social de “Il Mattinatale” hanno registrato un aumento del 100% delle persone raggiunte rispetto all’anno precedente, con oltre 200 mila persone coinvolte e più di 4000 interazioni durante il periodo natalizio. Anche gli organizzatori, esprimono la loro soddisfazione: “Siamo felici di aver contribuito al successo de “Il Mattinatale”, creando un’esperienza unica per i partecipanti. La rievocazione del Presepe Vivente, in particolare, ha riscosso un notevole apprezzamento, diventando un punto culminante della manifestazione.”

Il successo di Il Mattinatale 2023 testimonia la forza della collaborazione tra ente pubblico e privati, attestando Mattinata come una destinazione turistica di grande fascino, cha sta riuscendo ad esprimere – finalmente – tutto il suo potenziale.