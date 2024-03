Giornata Regionale della Costa. Campo: “Occasione per valorizzare i 1.000 km di Puglia bagnati dal mare”

Dichiarazione del consigliere regionale Paolo Campo

Il 12 aprile sarà la Giornata Regionale della Costa. È ciò che prevede la proposta di legge regionale approvata oggi in V Commissione Ambiente con il mio voto favorevole.

L’obiettivo della norma, ora al vaglio del Consiglio regionale, è dare valore ad un bene straordinario di cui la Puglia è ricca, avendo poco meno di 1.000 chilometri di territorio bagnati dal mare. Lo hanno ben spiegato la dirigente della sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, Costanza Moreo, e il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, contrammiraglio Vincenzo Leone, che ringrazio per il lavoro svolto.

La Giornata Regionale della Costa offrirà l’occasione di promuovere il valore sociale, ambientale, turistico ed economico del territorio costiero, particolarmente spiccato in provincia di Foggia grazie alla varietà morfologica, la rete portuale e gli attrattori culturali che la punteggiano.

È la ragione per cui – in sintonia con il vice presidente Raffaele Piemontese e l’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio – m’impegnerò a realizzare un evento da svolgersi a Manfredonia, dove insistono le più importanti aree portuali a nord di Bari e opera la più grande marineria dell’Adriatico meridionale. Avremo l’opportunità di scandagliare come e quanto sia cambiato il rapporto delle nostre comunità con la costa ed il mare, coinvolgendo i più giovani nelle riflessioni di carattere sociale, economico e culturale, nonché nelle strategia di valorizzazione e promozione di questo straordinario ecosistema.

La proposta di legge è stata ‘processata’ quando ancora avevo la responsabilità della Presidenza della V Commissione Ambiente, a partire da oggi assunta con competenza e qualità dal compagno Michele Mazzarano. A lui rivolgo i miei più affettuosi auguri di buon lavoro mentre colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio di Presidenza – tra i quali Giancarlo Vecchio, Vito Lagona e Giovanni Tarolli – che mi ha supportato con professionalità e lealtà.