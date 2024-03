La Webbin Manfredonia fa 10 su 10 al PalaDante

Nell’ultima partita casalinga della regular season, l’Angel Manfredonia, battendo il Basket Santeramo, ottiene il decimo successo su altrettanti incontri disputati tra le mura amiche.

Coach Carbone in campo con Manfredi, Carmone, Virgilio, Vuovolo e Totaro. Risponde Castellano con Orfino, Panessa A, Natuzzi, Capasso e Panessa G.P.

Partita condotta sin dalle prime battute da parte della squadra sipontina che parte forte e va subito sul +10 grazie ad una difesa attenta e ad un gioco di squadra ormai ben rodato.

Il team murgese si rifà sotto con Capasso e Palmisano (autori di 42 punti in coppia) che non permettono ai padroni di casa di piazzare l’allungo decisivo. La partita scivola via così con la Webbin che, pur soffrendo l’aggressività degli ospiti, non ha mai avuto dubbi sull’esito finale dell’incontro.

Ancora una volta sono ben sei i giocatori biancoazzurri in doppia cifra a riprova del fatto che non ci sono prime donne in casa Angel ma è la squadra nel suo insieme a fare la differenza.

Nel prossimo e ultimo turno i ragazzi capitanati da Vuovolo giocheranno in trasferta a Molfetta. In caso di vittoria si consoliderà la terza posizione in classifica che vorrà dire incontrare il Galatina in trasferta nel primo turno di playoff.

Classifica

Fortitudo Trani 34, Cus Bari 32, Angel Manfredonia 30, Cus Foggia 28, Nuova Cestistica Barletta e Angiulli Bari 20, Junior Molfetta 18, Olympia Rutigliano 10, Sporting Bitonto e Fiore di Puglia Ruvo 8, Murgia Santeramo 0.

Parziali: 25-17, 21-20, 27-20, 19-21

TABELLINI

WEBBIN MANFREDONIA

Vuovolo 11, Virgilio 14, Totaro A. 15, Manfredi 13, Carmone 6, Grasso 13, Ciociola A

3, Ciociola F. 11, Mafrolla 6, Basta, Segrato n.e. All.re Carbone

MURGIA BASKET SANTERAMO

Orfino 9, Panessa A, Natuzzi, Capasso 20, Panessa G.P, Petrera 9, Lionetti, Soranna 4,

Surico 2, Palmisano 22, Debellis 12. All.re Castellano