Il manfredoniano Tasso nell’organizzazione dei Campionati Assoluti di Tennistavolo in programma a Molfetta

Antonio Tasso, dirigente della Federazione Italiana Tennis Tavolo, dopo la nomina nel COL dei Campionati Mondiali ‘Master’ Roma 2024 – in programma dal 6 al 14 luglio prossimo – è presente anche nel Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Molfetta.

In tale veste ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale presso la Sala delle Conferenze del Comune di Molfetta, con Angelo Giliberto (Presidente CONI), Renato Di Napoli (Presidente FITeT), Tommaso Minervini (Sindaco di Molfetta), Saverio Tammacco (Consigliere Regionale Puglia).

Nel suo intervento, Tasso ha sottolineato l’importanza di questi eventi per il territorio, che comportano un notevole indotto in termini di ricettività, ospitalità e presenze in loco. Nel 2016 il dirigente manfredoniano fu organizzatore dei Campionati Italiani di categoria (medesima disciplina sportiva, n.d.r.) svoltisi a Lucera, con grande successo di atleti partecipanti e di pubblico.

In diversi sono gli assistenti sportivi della provincia di Foggia che stanno collaborando alla realizzazione dell’avvenimento molfettese, che si concluderà domenica 24 marzo con le finali femminili e maschili dei top players italiani.