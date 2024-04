G7 in Puglia, Emiliano: ‘Papa Francesco offrirà contributo fondamentale’

“Con grande gioia abbiamo accolto la notizia che Papa Francesco sarà presente in Puglia in occasione del G7. La sua visione alta delle cose, la sua capacità di analisi del presente, il suo incessante impegno per la costruzione di pace, la sua profondità nel saper arrivare dritto al cuore delle persone offriranno un contributo fondamentale al dibattito internazionale. Per noi tutti sarà un’occasione importantissima di riflessione, dialogo tra popoli e crescita collettiva”. Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

