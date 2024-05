Health Talk: Networking Sanitario, progetto formativo al Policlinico di Foggia

Si terrà il 30 maggio dalle ore 8.00 alle 13.30 presso l’Aula Turtur del Policlinico di Foggia il progetto formativo aziendale “Health Talk: Networking Sanitario”, realizzato dal Servizio Infermieristico ed Ostetrico – Area Medica, Servizi e Formazione del Policlinico di Foggia, in occasione del mese di maggio, dedicato alle figure professionali infermieristiche, ostetriche e degli Operatori Socio Sanitari (OSS).

L’evento è aperto a infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche e OSS, nonché a studenti delle professioni sanitarie in qualità di uditori, con una capacità limitata a 100 partecipanti e l’attribuzione di 4 crediti ECM, e vedrà la partecipazione di relatori interni al Policlinico e docenti dell’Università di Foggia, garantendo così un’esperienza formativa autentica e diretta.

Attraverso una serie di talk interattivi, l’evento mira a stimolare il confronto e la discussione su temi di rilevanza per le professioni sanitarie, promuovendo le tante attività svolte all’interno del Policlinico. Questo approccio collaborativo è fondamentale per la crescita e lo sviluppo professionale del personale sanitario, garantendo una migliore qualità dell’assistenza per i pazienti e una maggiore soddisfazione professionale.

La Dott.ssa Marilena Marchese, Dirigente del SIOS – Area Medica, Servizi e Formazione, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “In un mondo sanitario che si evolve costantemente, la formazione continua e il networking diventano non solo opportunità, ma necessità imprescindibili. Questo progetto formativo rappresenta un’occasione unica per i nostri professionisti di condividere esperienze, aggiornarsi sulle ultime ricerche e pratiche, e costruire una rete di contatti che sarà preziosa per il loro futuro professionale e per il benessere dei nostri pazienti.”

Per maggiori informazioni e per iscrizioni all’evento, si prega contattare:

Struttura Formazione:

email: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/formazione

telefono: 0881.736412