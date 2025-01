Le opere pubbliche del Comune

Un lavoro appena iniziato che si proietta nel futuro

CORSO Roma, interventi di recupero ambientale e restauro pavimenti in fase di progettazione esecutiva; Housing first e stazioni di posta a Borgo Mezzanone, approvato progetto esecutivo e indetta la gara di affidamento lavori; progetto pilota Capitanata sostenibile per il miglioramento dell’efficienza energetica di video sorveglianza di Siponto; interventi di miglioramento e adeguamento sismico Istituto V Circolo “San Lorenzo Maiorano” in attesa del progetto di fattibilità tecnico-economica dal Ministero dell’Istruzione e merito, aggiudicazione appalto integrato lavori e progetto esecutivo alla ditta Cosmic dell’impianto sportivo indoor CA9: è solo una parte del lungo elenco di opere progettate, appaltate o contrattualizzate che il sindaco Domenico La Marca ha presentato per un valore complessivo di oltre quattordici milioni tra fondi pubblici e risorse comunali.

«È IL PRODOTTO di un lavoro sinergico – evidenzia il sindaco – di una squadra completamente rinnovata nei ranghi, composta da persone al primo impegno amministrativo, insediata da poco più di una manciata di mesi durante i quali abbiamo dovuto fare una ricognizione dell’esistente aggiornandolo all’attualità; una maggioranza impegnata – annota – nell’amministrazione di una città che viene da un lungo e travagliato periodo che va bonificato e ricondotto nei normali alvei di governo».

UN LAVORO appena iniziato che si proietta in un futuro già avviato e i cui risultati il primo cittadino partecipa ai cittadini. E dunque: manutenzione straordinaria palazzo dei Celestini con rifacimento del solaio; aggiudicazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido nei comparti edilizi; determina dirigenziale per lavori di manutenzione palestra comunale Paladante; manutenzione asilo nido Via Daunia con sostituzione porta di ingresso e finestre; rifacimento e manutenzione asilo Via Florio con istallazione ex novo impianto di climatizzazione; aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dei solai dell’edificio scolastico “Croce”; lavori di adeguamento funzionale della palestra dell’edificio scolastico “Croce” in attesa finanziamento dal Ministero dell’istruzione e del merito; lavori di potatura e messa in sicurezza in alcune zone della città; determine dirigenziali per manutenzione ordinaria strade comunali e rifacimento manto stradale di Viale Di Vittorio e Via Aldo Moro; ampliamento del trasporto pubblico locale nella zona dei Comparti edilizi; realizzazione del Manfredonia festival; avviati i lavori per la realizzazione dei piezometri per l’emungimento dei liquami dalle discariche Pariti 1 e 2 affidando all’Arpa Puglia il servizio di campionamento; istallazione di 180 trappole per topi con relativa mappa digitale sulla loro ubicazione; riassetto e razionalizzazione del mercato settimanale di Scaloria; Costituzione e apertura dello Sportello fare impresa; partecipazione al Travel Experience del turismo a Rimini; presentazione progetto per l’istituzione del DUC (Documento Unico di Circolazione); ufficio Uma informatizzato; revisione in diminuzione dei coefficienti relativi all’occupazione di suolo pubblico; avvio tavolo tecnico per adeguamento e aggiornamento piattaforma crediti commerciali.

UN ELENCO di opere e interventi ovviamente parziale che non copre tutte le esigenze della città che sono tante e capillarmente diffuse in tutta l’area urbana e che rimangono in attesa degli opportuni e necessari interventi. Mancano ancora all’appello i grandi temi di fondo dello sviluppo del territorio.

Michele Apollonio