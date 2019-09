Rappresentanti della Chiesa e dello Stato a Manfredonia per parlare di “mafie”

Si terrà questa sera, sabato 28 settembre 2019, alle ore 17.00 presso l’auditorium “Serricchio” di Manfredonia, l’incontro dal titolo “La mafia in Capitanata: vecchie e nuove dinamiche“. L’evento, organizzato dal Rotary Club (Manfredonia) con il supporto dell’Ordine avvocati di Foggia e Unione avvocati di Manfredonia, e con il patrocinio del Lions club Host Manfredonia, il Circolo Unione di Manfredonia ed il centro studi “Serricchio”, ha come obiettivo precipuo quello di tentare una comprensione adeguata rispetto al tema della mafia, puntando l’attenzione sulla realtà locale della città sipontina ma anche sul più ampio contesto provinciale e regionale. Per l’occasione sarà presentato il libro Con un piede nella fossa, opera del carabiniere scrittore Stefano De Carolis che si è occupato della nascita della mafia in Puglia. Importanti i nomi dei relatori che saranno presenti, dall’arcivescovo Francesco Moscone al procuratore nazionale antimafia dott.ssa Eugenia Pontassuglia, il procuratore capo della repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, la presidente della commissione regionale antimafia Rosa Barone. Condurrà l’incontro il giornalista pugliese Micky de Finis che modererà un intenso pomeriggio di dibattiti e riflessioni su quanto la penetrazione del fenomeno mafioso possa mortificare il tessuto economico, culturale e sociale delle nostre terre. Un problema, quello dei fenomeni di carattere mafioso, che si manifesta in tutto il territorio nazionale e che verrà calato nella realtà locale, pugliese, dauna, garganica e sipontina. Quello del 28 settembre sarà il primo degli appuntamenti che le associazioni proponenti stanno pianificando sul territorio. La partecipazione all’evento, gratuito, è rivolta a tutta la cittadinanza. Un bel modo per essere cittadini attivi e consapevoli.

Giovanni Gatta