“Favolosamente Vera” vola in Brasile con “Tiringuito” della Compagnia Caravan Maschera

Uno spettacolo internazionale che fonde le Guarattelle napoletane con i Mamulengos brasiliani. Per esorcizzare la paura della morte, trasformandola in un divertente gioco.

Domenica 8 dicembre 2019 ore 18, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – Manfredonia.

Attivo il servizio gratuito “Navetta Teatro Apocrifi Gargano” per permettere a tutti di arrivare a Manfredonia.

Pronti a volare in Brasile? Domenica 8 dicembre alle ore 18.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia va in scena “Tiringuito” della Compagnia Caravan Maschera. “Favolosamente Vera”, la rassegna dedicata alle nuove generazioni ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, continua con uno spettacolo internazionale che fonde la tradizionale struttura delle Guarattelle napoletane con l’incanto dei Mamulengos brasiliani, formando un intrigo che trova le sue basi nei tradizionali canovacci della Commedia dell’Arte.

Lo spettacolo racconta le avventure di Tiringuito, un furbo servo di un castello lontano, a metà tra il Pulcinella tradizionale e Bastião, innamorato di Luisa, che lo ricambia di nascosto dal burbero zio. Un giorno si presenta un’ospite inattesa: la Morte, venuta a prendersi il povero servo. Il coraggio di Tiringuito, anti-eroe irriverente, nell’affrontare la Morte e l’audacia nel disobbedire ai suoi ordini esorcizzano la paura della morte e la trasformano in un divertente gioco.

Al surrealismo delle situazioni si unisce un realismo di movimenti e contrappunti, che suscita l’incanto del pubblico. Nella trama dello spettacolo, la logica comune è capovolta, presentando il mondo folle e fatato dei burattini, in cui tutto è possibile.

Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo classico della tradizione dei burattini a guanto caratterizzata da giochi di scena, lazzi e scene di combattimento.

Di e con Giorgia Goldoni e Leonardo Garcia Gonçalves, direzione alla manipolazione burattini Luca Ronga, costruzione burattini Giorgia Goldoni.

La compagnia Caravan Maschera è stata fondata nel 2010, con il desiderio di sperimentare e approfondire le forme di teatrali in cui prevale l’uso dell’immagine e dell’elemento visivo: teatro di figura, forme animate, maschere, clown, teatro fisico, buffone e teatro visuale. La compagnia è risultata vincitrice del Bando TRAC 2019, indetto dal Centro di Residenza Pugliese e a dicembre sarà ospite per una settimana del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, dove lavorerà alla realizzazione del suo prossimo spettacolo.

Età consigliata per Tiringuito: dai 5 anni. Durata: 50 minuti.

Qui il promo dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=8mXVeR3K7s0&feature=youtu.be

Anche quest’anno per la stagione “Favolosamente Vera” è attiva la promozione “Porta un nonno a teatro”: all’interno di un nucleo familiare composto da un minimo di 4 persone, uno dei nonni entra gratis.

E poi c’è la novità Operazione Biglietto Sospeso: è possibile lasciare in biglietteria un biglietto pagato per chi magari fa più difficoltà ad andare a teatro. I biglietti saranno consegnati ad associazioni, case famiglia, parrocchie e centri di accoglienza.

E per permettere al maggior numero possibile di famiglie, bambini e ragazzi di non perdere le domeniche a teatro di “Favolosamente Vera”, è stato attivato il servizio gratuito “Navetta Teatro Apocrifi Gargano”, che partirà – previo riempimento dei posti – da San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Per info su orari e luoghi di partenza: tel. 0884.532829, cell. 335.244843.

La rassegna “Favolosamente vera” è inserita all’interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L’Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia.

Info e prenotazioni: c/o Teatro Comunale “Lucio Dalla”, tel. 0884.532829, cell. 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

Biglietteria: www.vivaticket.it, www.eventbrite.it

