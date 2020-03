Tre titoli per la narrativa, tre per la saggistica. Foggia presenta la sestina della I ed. del Premio nazionale “I fiori blu”

Sono romanzieri e saggisti conosciuti in tutta Italia, i sei finalisti della prima edizione del Premio “I fiori blu”, in programma a Foggia sino a fine aprile. Sono stati scelti da una giuria popolare composta da referenti di associazioni culturali, presìdi del libro, compagnie teatrali, club di servizio, corpo insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, e da singoli lettori e lettrici di tutta Italia.

Sei autori per sei case editrici, tre per la categoria saggistica e tre per la narrativa. Sono questi i finalisti della prima edizione del Premio “I fiori blu” , un premio che ha messo insieme scrittori, docenti, divulgatori e saggisti di fama per dialogare sul presente, sui libri, sul valore delle parole e sugli auspici per il futuro.

Il Premio, che contava 16 titoli candidati alla finale, e che ha visto impegnati lettori di tutto il Paese, nasce dall’impegno dell’Associazione “I fiori blu”, promotrice del progetto, presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, anche direttrice artistica del Premio, in partenariato con Università di Foggia e Biblioteca “La Magna Capitana”.

Più di una semplice promozione della lettura perché il successo di pubblico presente durante gli incontri, il numero dei libri presi in prestito per la lettura e acquistati durante le presentazioni, hanno regalato al capoluogo dauno una nuova primavera culturale.

I sei finalisti, riportati in rigoroso ordine alfabetico, sono i seguenti:

Gianrico Carofiglio con “La misura del tempo”, Einaudi

Viola Di Grado con “Fuoco al cielo”, La Nave di Teseo

Nicolò Govoni con “Se fosse tuo figlio”, Rizzoli

Franco Lorenzoni con “I bambini ci guardano”, Sellerio

Andrea Marcolongo con “Alla fonte delle parole”, Mondadori

Massimo Recalcati con “Mantieni il bacio”, Feltrinelli

Si tratta di un risultato che in qualche maniera ribalta il luogo comune che racconta di preferenze per la narrativa. Moltissimi, infatti, sono stati i voti giunti per la saggistica a conferma della voglia di approfondimento che si respira a Foggia.

Su questi sei finalisti dovrà pronunciarsi, entro il 28 marzo, la Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli e composta da Ritanna Armeni, Pierluigi Battista, Marco Ferrante, Sandra Petrignani, Lidia Ravera e Silvia Truzzi.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 aprile nel Teatro Umberto Giordano di Foggia. Il Comitato esecutivo del Premio si riserva di decidere se assegnare anche un Premio Speciale della Giuria Popolare.

Il premio “I fiori blu” che vanta il sostegno del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, è patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia – assessorato alla Cultura, e Teatro Pubblico Pugliese.

Sponsor del Premio: Sanità+, Mandarin Capital Partners e l’azienda Paolo Petrilli. Mediapartners: Bonculture, Teleblu, RadioNova.

Informazioni sul sito: www.premioifioriblu.com