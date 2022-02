Coronavirus, bollettino regionale: 7.130 casi , 1.056 nel foggiano. I positivi attuali sono 117.251

Oggi in Puglia sono stati processati 62.166 tamponi: i casi registrati sono 7.130, dei quali 2129 nella provincia di Bari, 1723 nella provincia di Lecce, 1056 nella provincia di Foggia, 937 in quella di Taranto, 608 nel Brindisino e 597 nella Bat. Infine, ci sono altri 80 casi tra residenti fuori regione (40) e di provincia non definita (40).

Sono 13 le persone decedute, per un totale di 7283 vittime.

Per quanto riguarda i ricoverati, 683 sono i posti letto occupati in area non critica e 60 quelli in terapia intensiva.