Cittadini del Mare: Manfredonia ripensa al suo mare

Il 1° premio della Settimana Blu alla 2 D del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide di Manfredonia

Tra tutte le scuole di ogni ordine e grado di Manfredonia e della Puglia che hanno partecipato al concorso indetto per la “Settimana Blu 2023”, il primo premio per la sezione istituti superiori è stato conferito a Bari, lo scorso 21 Aprile, all’Istituto “Roncalli-Fermi-Euclide-Rotundi” di Manfredonia. Erica Maratea e Simona Gentile della 2D del Liceo Artistico (Discipline Grafiche/Pittoriche e Scenografiche) si sono distinte con l’elaborato grafico “Coste del Gargano”. “La scelta della tecnica Grafico/Pittorica utilizzata, il bianco e nero, con un tocco di colore ha permesso di creare un’opera suggestiva che esalta la bellezza del mare e del territorio costiero del Gargano. Le studentesse sono state in grado di utilizzare la tecnica in modo innovativo ed originale, creando un’opera di grande impatto visivo” ha commentato Anna Solimeno l’insegnante che ha coordinato le ragazze vincitrici per la partecipazione al concorso bandito dalla Regione Puglia che ha fortemente voluto ospitare la “Settimana Blu”. Al concorso hanno partecipato tante altre scuole e tutti gli indirizzi del “Roncalli-Fermi-Euclide-Rotundi” di Manfredonia che per conferimento da parte dell’Ammiraglio Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, diventano ufficialmente “cittadini del mare”. Alla classe vincitrice un buono di € 500 per l’acquisto di materiale scolastico. L’evento organizzato dall’assessorato regionale all’Istruzione con l’Assessore Sebastiano Leo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e Direzione Marittima di Bari ha animato l’intera regione per una settimana. Il Compartimento Marittimo di Manfredonia coordinato dal CF (CP) Antonio Cilento ha approfondito i temi relativi al fenomeno delle micro/macro plastiche sul litorale di competenza e le problematiche ad esso connesse; la gestione delle biomasse spiaggiate sui litorali di competenza ed eventuale utilizzo a protezione delle dune e delle spiagge erose e delle saline. La rinnovata sensibilità che Manfredonia sta dimostrando verso la sua risorsa più importante, il mare, si sta facendo strada anche livello nazionale: il 29 Aprile, le classi quinte del Nautico dell’Istituto “Roncalli-Fermi-Euclide-Rotundi” coordinate dal Prof. Vincenzo Storelli saranno ricevute dal Ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida nell’ambito del convegno “La pesca italiana patrimonio da difendere e rilanciare” organizzato da Coldiretti Impresa Pesca. Insieme a loro, porteranno la testimonianza gli alunni dell’I.C. “Giordano De Santis” per il PON Mare 4.0 e i giovani pescatori professionisti Fabio Salvemini e Donato Cannito della marineria di Manfredonia, insieme alle rappresentanze del comparto e dell’acquacoltura garganica per lanciare un messaggio costruttivo: “Pesca responsabile, differenziazione ed integrazione delle produzioni, abbinamento mondo della scienza e dell’impresa perché tutto comincia educando ad amare il mare”.

di Michela Cariglia