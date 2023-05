Fondi per stabilizzare gli ex Lsu del Comune di Manfredonia: “Al lavoro per garantire ulteriore stabilità”

Dopo la stabilizzazione del 2022 – dopo oltre 25 anni di precariato e mancanza di diritti si è acquisito lo status di dipendente della Pubblica Amministrazione -, un altro passo in avanti per 69 famiglie di Manfredonia, frutto di un impegno corale a vari livelli tecnici e politici, che ha visto l’Amministrazione comunale come fulcro istituzionale ed amministrativo, trovando sponda bipartisan nel Governo e nella Regione Puglia, che si ringraziano per la collaborazione e l’impegno profuso a sostegno del territorio.