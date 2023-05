Lavoro, legalità e innovazione al centro della due giorni di formazione per i Consulenti del Lavoro. Dibattiti, tavole rotonde e momenti di confronto andati in scena il 19 e 20 maggio sul Gargano

Una full immersion nella formazione sui temi del lavoro, della legalità e dell’innovazione è andata in scena sul Gargano, a Pugnochiuso, il 19 e 20 maggio scorsi con due incontri organizzati dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro e dall’ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, che quest’anno compie 70 anni.

L’evento dedicato ai Consulenti del Lavoro per la formazione continua, ha visto la partecipazione di numerosi relatori provenienti da tutta Italia.

Professionisti Etica, Deontologia e Welfare sono stati al centro dell’evento formativo svoltosi nella mattinata del 19 maggio, che si è aperta con i saluti istituzionali di Rossella Falcone, Vice Sindaco di Vieste e Assessore al Turismo; Massimiliano Fabozzi, Presidente Ordine CdL di Foggia; Fabrizio Solomita, Presidente U.P. ANCL Foggia e Andrea Piano, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro Foggia.

Ad introdurre i lavori è stato il presidente di ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro) Alessandro Visparelli. Nell’arco della mattinata si sono succedute tre tavole rotonde, moderate da Micky de Finis, giornalista e Consigliere Nazionale FIGEC (Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione).

A confrontarsi nella tavola rotonda su “generi e professioni” sono state Assunta di Matteo, Consigliera di parità della Provincia di Foggia; Paola Cogotti, Consulente del Lavoro ed esperta in politiche di genere; Liana Benincaso, del Consiglio Notarile dei distretti riuniti Foggia e Lucera; Sara Quarticelli, Presidente CPO (Comitato Pari Opportunità) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Foggia e Ida di Masso, Presidente CPO Ordine Avvocati Foggia.

Di “legalità, deontologia e abusivismo”, dopo un’introduzione del Presidente nazionale Ordine consulenti del Lavoro Rosario De Luca, ne hanno parlato Antonella Di Modugno, Direttore Ispettorato territoriale del Lavoro – Foggia; Bellisario Masi, Responsabile Processo Vigilanza ITL – Foggia e Francesco Biagio Petillo, Direttore INAIL Foggia.

A seguire tavola rotonda sulle “politiche attive” con Enrico Limardo, Direttore Fondazione Lavoro e Angelo Silvestri, ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) Responsabile Territoriale Puglia e Basilicata. La mattinata si è conclusa con l’intervento di Francesco Duraccio, Vice Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.

Nel pomeriggio del 19 e nella mattinata del 20 maggio si è svolto l’evento formativo nazionale di ANCL dal titolo “#GarganoInFormazione” – Nuovi modelli organizzativi, di business e relazionali per vivere il presente e affrontare il futuro, moderato da Cecilia Catalano, Centro Studi Nazionale ANCL, Dottoranda diritto del lavoro e delle relazioni industriali ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto).

A portare i saluti istituzionali insieme a Fabrizio Solomita e Massimiliano Fabozzi, sono stati Crocifisso Baldari, Presidente Consiglio Regionale ANCL Puglia e Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL.

A presentare il progetto ANCL su Nuovi modelli organizzativi, di business e relazionali per vivere il presente ed affrontare il futuro sono stati il prof. Claudio Rorato, Osservatori Digital Innovation School of Management del Politecnico di Milano; Federico Iannella, Ricercatore Senior; Enrico Vannicola, Marco Degan e Fabrizio Solomita.

Nella mattinata del 20 maggio si è parlato delle Semplificazioni Normative come strumento di certezza del diritto con Michele Fatigato, Avvocato Ufficio Legale ANCL e con la senatrice Paola Mancini, componente della commissione lavoro e sanità del senato, in collegamento video; del Superamento del rito Fornero e di negoziazione assistita, certificazione e novità della Cartabia con Francesco Stolfa, avvocato Ufficio Legale ANCL; del ruolo del C.d.L. nella negoziazione assistita e delle nuove opportunità per lo studio con Dario Montanaro, Presidente ANCL Nazionale.

«Durante i due giorni di formazione sono stati affrontati argomenti e tematiche urgenti, che i consulenti del lavoro applicano quotidianamente nella loro attività. La formazione continua e l’aggiornamento sono fondamentali per tutti noi, per consigliare al meglio le aziende e tutelare i dipendenti, svolgendo un ruolo sociale e sussidiario alle istituzioni pubbliche», ha dichiarato Massimiliano Fabozzi, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.