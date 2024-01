“Tusiani 100″, Cera (Fi): “Il Tributo del Consiglio Regionale della Puglia a Joseph Tusiani nel centenario della sua nascita”

“In onore del centenario della nascita di Joseph Tusiani, una delle figure più eminenti della cultura pugliese e della letteratura italoamericana, annuncio con orgoglio il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia all’iniziativa “Tusiani 100”, promossa dall’Associazione “Amici di Joseph Tusiani APS”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Napoleone Cera.

“Nell’ambito dell’iniziativa “Tusiani 100” -prosegue Cera- si svolgeranno incontri, conferenze e laboratori nelle scuole, dove verrà esplorata l’opera di Tusiani, con uno sguardo approfondito sul suo contributo letterario, linguistico, storico e antropologico. Saranno anche mostrati filmati che narrano la vita di Tusiani e il fenomeno dell’emigrazione italiana in America. Il Consiglio Regionale, con la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, si impegna a diffondere ricerche e materiali legati all’artista nato a San Marco in Lamis, sottolineando la sua importanza come simbolo di eccellenza culturale pugliese. Questo progetto rientra nella nostra missione di preservare la memoria e l’identità dei luoghi e di promuovere la condivisione del patrimonio culturale.

“Tusiani 100” non è solo un tributo -conclude Cera- ma anche un’opportunità per avvicinare sia i pugliesi sia il pubblico internazionale all’opera di un uomo che ha saputo andare oltre ai confini geografici e culturali con la sua arte”.