Il futuro della Coopla Green: mix di speranza e sostegno solidale

Le festività natalizie colorate e scintillanti ravvivano l’animo quando c’è pace e serenità. Tutto si incupisce quando svanisce la luce a causa della perdita del lavoro o di una persona cara. Rattristano i terribili avvenimenti che stanno vivendo i lavoratori occupati nell’Automotive italiano e del resto d’Europa. Come una mannaia si abbatte sul futuro incerto di tante famiglie di operai che lottano e manifestano per rivendicare i loro diritti e la dignità del loro Lavoro. Anche i lavoratori di Manfredonia della società ex Doplà, chiusa nel 2022 e rinata come la Fenice dalle proprie ceneri, stanno attraversando un difficile periodo. Ricordiamo l’attendo lettore che l’anno scorso grazie ad una task forse: Istituzioni (Comune, Regione Puglia e Legacoop) e lavoratori unirono i propri sussidi le Naspi, come prevede la nuova legge sui Workers Buyout, per rimettere in funzione l’azienda, diventando imprenditori di se stessi. Crearono un piano industriale con attori del territorio per riprendersi il lavoro e la propria dignità, tenendo aperta l’azienda invece di permettere che chiudesse per sempre. Così l’8 agosto 2023 è stata creata la Coopla Green alla quale aderì circa metà dei quasi settanta lavoratori. In questi giorni come un tam tam circola tra i Social Network “Per Natale regala un’azienda ai suoi lavoratori”. Abbiamo approfondito la questione. Dal link di riferimento della raccolta fondi indetta su “Gofundme” si evince la richiesta di sostenere i 31 lavoratori della ex Doplà di Manfredonia che produceva stoviglie monouso di plastica. A causa di cavilli burocratici, gli attuali componenti della cooperativa che vantano un credito privilegiato di 188mila euro, attualmente bloccato, devono adempiere ad una scadenza inderogabile. L’appello amaramente recita: “Dobbiamo trovare almeno 50mila euro entro Natale per evitare che il liquidatore venda i macchinari della ex Doplà”. Così hanno deciso di aprire la raccolta fondi per coltivare il sogno di riaprire i capannoni e dotarli di un impianto fotovoltaico. “Potremo realizzare prodotti ecosostenibili mettendoci l’esperienza, la voglia e la necessità di avere un lavoro dignitoso“. A questo appello ha risposto la Regione Puglia, dopo essere stata allertata dal Comune di Manfredonia. Il Governatore Emiliano li rassicura invitando in Presidenza una delegazione dei lavoratori per valutare come dare una mano alla nuova azienda per migliorare la sua impiantistica e la sua competitività. Il futuro della “Coopla Green” rappresenta quella Luce intensa che i Re Magi intravidero nella Cometa. Nessuno può rimanere indifferente alla sofferenza altrui soprattutto quando gli errori del passato incombono sul presente e futuro di un territorio che sta pagando ancora lo scotto di investimenti sbagliati, a scapito della salute e dell’ambiente. Le nuove generazioni prendano esempio dalle lotte dei propri padri per tutelare il proprio diritto ad un “lavoro dignitoso” nel proprio paese natìo ed essere “liberi” di scegliere se restare o partire.

di Grazia Amoruso