La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia un tour de force lontana dal PalaScaloria

La rinuncia al campionato del Catanzaro, ha costretto la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia a tre gare fuori casa consecutive. Le trasferte in Sicilia e Calabria mettono a dura prova la resistenza dei ragazzi costretti a viaggi estenuanti in Regioni in cui raggiungere gli impianti sportivi può essere un’impresa. La successione delle gare di Reggio Calabria e di Canicattì ha indotto la società ad un ulteriore sforzo economico per non far rientrare la squadra dopo Reggio Calabria. Sosteranno in albergo fino al match di Canicattì. Sul piano dei risultati i ragazzi di mister Carlo Cundari sono ancora imbattuti anche se non hanno vinto le ultime due sfide. Dopo il pari di Benevento, 3 a 3, sono stati raggiunti, 2 a 2, a Reggio Calabria. La classifica vede i Sipontini in terza piazza, dietro a Sporting Sala Consilina e

Sicurlube Regalbuto che ha vinto tutte le sette partite. Le prime due hanno entrambe una gara in più. Sulle potenzialità del gruppo, il presidente onorario, dott. Luigi Esposto, ospite di SportOnRadio, programma sportivo di Rete Smash, proposto in diretta Facebook e Youtube, dalle 19.00, del lunedì, sui canali “SportOnRadio”, ha dichiarato: “Il mister sta lavorando bene e i risultati ci sono. C’è un gruppo che sta crescendo; finora abbiamo cercato di gestire al meglio quelli che sono stati dei piccoli infortuni, poi bisognerà vedere che succederà quando si accumuleranno le partite. Sono fiducioso è una squadra tosta”. Dopo Canicattì, finalmente, il PalaScaloria potrà riabbracciare i propri beniamini: il 12 novembre alle 16.00, ospitando la capolista. Mancherà Pasquale Vairo, il custode dell’impianto, un uomo tanto grande ed imponente quanto buono e disponibile, volato in cielo troppo prematuramente.

di Antonio Baldassarre